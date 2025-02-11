Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koçlar, bugün hiç olmadığınız kadar özgüvenli hissedebilirsiniz. Özel hayatınızla ilgili sizi motive edecek gelişmeler ve uzun zamandır cesaret edemediğiniz konularda daha cesaretli olabileceğiniz bir gün sizi bekliyor. Yeni başlangıçlar için uygun bir gün.
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