Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ağustos Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Birkaç gündür yaşadığınız iletişim sorunları zihinsel olarak yormuş olabilir. Pozitif açıdan bakın, nasıl davranmanız gerektiğini öğreniyorsunuz, sorunlar sizi geliştiriyor. Bugün gündeminizde parasal konular ve sağlık olabilir. Önemli kararlar için uygun bir gün değil.
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