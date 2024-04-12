Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Zekice attığınız adımlar pozitif şekilde sonuçlanacak. Dikkat etmeniz gereken tek şey sakin adımlarla ilerlemek. Heyecana kapılmadan soğukkanlılıkla verdiğiniz kararlar ilerisi için yüksek fayda sağlayacak. Biraz daha sabır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hülya Avşar'dan 'golf' paylaşımı
- O komiser hakkında karar verildi!
- İBB'deki koltuk sayıları belli oldu
- Akşener'e bir 'rica' da Erdoğan'dan!
- Malatya'da korkutan deprem!
- Özgür Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı
- En kötü çift olan 4 burç
- İYİ Parti’den ilk açıklama geldi!
- 'Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar'
- Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu!