Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ocak Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Uzun süredir bastırılmış ailevi sorunlar bugün gündeme gelebilir. Ailenizin önemini anlamanız gerekiyor. Öfkeyle hareket ettikçe sorunların daha içinden çıkılmaz bir hal aldığını fark edin. Sakin olun, mantığınızla hareket edin.
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