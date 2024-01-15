Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, kendinizi kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı olabilir, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Yaralanmalara, kazalara karşı dikkatli olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kamerun'dan Aboubakar açıklaması: 'Utanç verici'
- Türkiye’deki Epstein yalısı
- Kimi destekleyeceğini açıkladı!
- Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'a iki müjde!
- İstifa etti!
- Mehmet Eymür'ün cenazesine siyasilerden katılım
- 'Başka bir yalan bulursun sen'
- Destici 'özerklik' de istemiş
- Prof. Dr. Demirtaş’tan ‘2024’ tahmini
- Yeniden Refahlılardan AKP'li başkana tepki