Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Nisan Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Cesaretinizin ve özgüveninizin kırıldığı bir gün olabilir. İş hayatınız veya sağlık konularında canınızı sıkan gündemler olabilir. Çözmek için doğru zaman değil. Sizi yıpratan insanları hayatınızdan çıkartın. İnatlaşarak kendinizi de çevrenizi de yıpratmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'yi yüzde 40 gösteren MetroPOLL anketinde hata
- Çağlayan'dan 'Özür Dilerim' filmine sert eleştiri
- Felakete 'rahmet' dedi: AKP'liler alkışladı
- Ahmet Hakan'dan Kızılay Başkanı Kınık'a çağrı
- Kılıçdaroğlu'nun o ziyaretinin sırrı!
- Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti
- 'Kaç kişinin hakkı yendi?'
- Seçim sonrasına hazırlık: Bahçeli'nin B planı
- Cumhurbaşkanlığı'ndan yazı gitti...
- Bir 'dinci vakıf' daha kuruldu