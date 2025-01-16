Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
İş hayatınıza odaklanacağınız bir gündesiniz sevgili koçlar. Özgüvenle alacağınız sorumluluklar ön plana çıkmanıza sebep olacak. Bugün iş yükünüz fazla olabilir; planlı hareket edin ve planlarınızı istikrarlı bir şekilde uygulamaya çalışın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Peynirde ‘mantar ilacı’ tespit edildi!
- Bahçeli'ye kendi partisinden bile destek yok!
- RTÜK'ten programa inceleme!
- Menzil cemaatinde kriz sürüyor
- İstanbul Barosu'ndan olağanüstü kurultay kararı
- İktidar hesaplaşmasına yolsuzluk bahanesi
- AKP'den Özel'e 'kanun teklifi' tepkisi
- SGK borçları için yeni gelişme!
- Birinci parti şaşırttı!
- İfadeler işlemleri sürüyor