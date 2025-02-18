Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Şubat 2025 - 15:56

Güncelleme: 18 Şubat 2025 - 15:56

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Gerginliğinizi atabilmeniz için enerjinizi sağlıkla şekilde atabilmenin yollarını bulmanız gerekiyor. Hırsınızı ve cesaretinizi biraz dengeleyebilirseniz olası zararları da engellemiş olacaksınız. Her doğruyu her yerde söylemeyin.