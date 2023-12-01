Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Coşkulu ve eğlenceli bir gün. Heyecanlı ve özgüvenli yapınız çok fazla yüksekten uçmanıza sebep oluyor. Aşk hayatınızda heyecan verici gelişmeler olabilir fakat net kararlar almadan önce iyi düşünmeniz gereken bir gündesiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor
- 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'
- Herkes Terim Fonu'nu konuşurken bir fon daha!
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- Beşiktaş evinde gol yağmuruna 'dur' diyemedi!
- Fenerbahçe, deplasmanda dondu kaldı...
- O zabıtanın ifadesi ortaya çıktı
- Merkez Konseyi görevden alındı
- Görür'den korkutan senaryo
- Kartal'ın hareketi Danimarkalıları şaşırttı!