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Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Pazar Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Pazar Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Mart 2025 - 16:44

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu: 

Sevgili koçlar, kendinizi kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı olabilir, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Yaralanmalara, kazalara karşı dikkatli olun.



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