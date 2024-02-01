Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün sağlık sorunlarınız tetiklenebilir sevgili koçlar. Ekonomik konularda da beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Düşünmeden attığınız adımlar sonrasında can sıkabilir. Risk içeren, emin olmadığınız konulardan uzak durmaya çalışın.
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