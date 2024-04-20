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Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Pazar Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Pazar Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 20 Nisan 2024 - 16:15

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Yüzeysel bir bakış açısıyla değerlendiğiniz ilişkileriniz artık üzerinde yoğunlaşmanızı gerektirecek duruma geldi. Sevdiklerinizi kaybetmek istemiyorsanız sorunları önemsemelisiniz. Çözümsel bir bakış açısıyla yaklaştığınızda sorunların o kadar da büyük olmadığını göreceksiniz.


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