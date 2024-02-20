Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Şubat 2024 - 16:18

Güncelleme: 20 Şubat 2024 - 16:18

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Aşırı fevri ve dürtüsel tavırlarınız bugün yakınlarınızın kalbini kırabilir. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı. Ailevi konularla alakalı görmezden gelinmiş birçok konu açığa çıkabilir. Sakin kalabilirseniz çözüm çok da zor değil.