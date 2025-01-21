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Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 21 Ocak 2025 - 16:39

Koç burcu ve yükselen koç burcu: 

Ekonomik anlamda beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili koçlar. Bir saman alevi gibi yanıp sönen öfkeniz en çok size zarar veriyor. Bu kadar hassas olmayın. Dış etkenleri suçlayarak bir yere varamayacaksınız. 


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