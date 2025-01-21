Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Ekonomik anlamda beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili koçlar. Bir saman alevi gibi yanıp sönen öfkeniz en çok size zarar veriyor. Bu kadar hassas olmayın. Dış etkenleri suçlayarak bir yere varamayacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayak merkezinde yangın faciası
- ‘Tarikatçı generallerle görev yapmam’ demiş
- Ümit Özdağ gözaltına alındı!
- Yangının çıktığı otelde Sözcü yazarı da vardı
- Faciada 13. kat ayrıntısı: AKP'li ismin ailesi de orada!
- İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!
- Yangın çıkan otelin gecelik oda fiyatı ortaya çıktı
- Aynı şekilde paylaşım yapanlara da soruşturma
- Can kaybı 66'ya yükseldi!
- Alevlere teslim olan otelin sahibi ortaya çıktı