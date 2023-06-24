Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Haziran Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, ticari konular ve seyahatler alanında şanslı günlere giriyorsunuz. Cesaretli adımlar atabilir, heyecan verici haberler alabilirsiniz. Neşeli ve pozitif hissediyorsunuz. Hukuki anlamda beklentileriniz varsa olumlu gelişmeler olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kavgasız değişim' çekişmesi
- Rusya'da 'silahlı ayaklanma' çağrısı
- Bankalar Birliği'nden kritik açıklama
- Mehmet Şimşek'ten 'kara para' açıklaması
- Tarihi kurultay... Meral Akşener: 'En büyük pişmanlığım'
- Bu artış çok dikkat çekici
- Putin'den ilk açıklama!
- Erdoğan'a sert tepki: Ulan tırnağı olamazsın sen onun
- En vurucu ifadesi: 'Akşener o cümleyi defalarca söyledi'
- Tanıklarla birlikte sıfır noktasından Tarsus kazısı