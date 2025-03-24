Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koç, bugün senin için iş ilişkilerinin gündemde olduğu bir gün. Sosyal çevrenin desteğini görebilirsin. İçinden çıkamadığın konularda yardım almaktan asla çekinme. Bugün maddi anlamda seni rahatlatacak gelişmelerin haberini alabilirsin.
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