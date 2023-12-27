Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bu aralar biraz gergin olabilirsiniz sevgili koçlar. Aile gibi gördüğünüz insanlarla yaşadığınız çatışmalar enerjinizi düşürüyor. Konuların çok fazla üzerinde durmak yerine odak noktanızı değiştirmeniz daha iyi olacaktır. Haklıyken haksız duruma düşmeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski TGRT Spikeri sessizliğini bozdu
- Kabine toplantısı iptal edildi
- Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
- AYM üyelerine 'gözaltı' esprisi
- Bir Panathinaikos hamlesi de Acun Ilıcalı'dan!
- 'Uygulanacak yaptırımları hayal bile edemezsiniz'
- AYM'den 'Can Atalay' açıklaması
- Deprem bölgesinde alelacele 'boşaltın' talimatı
- Akşener, DEM Parti'yi hedef aldı!
- DEM Parti önünde gerginlik!