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Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Salı Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Salı Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 28 Ekim 2024 - 15:57

Koç burcu ve yükselen koç burcu: 

Sevgili koçlar, bugün karşınıza çıkan kişiler sabrınızı biraz zorlayabilir... İlişkilerde dengeyi bulmanız zorlaşabilir. Zıtlaşmalar, fikir çatışmaları gündeminizde... Nerede susacağınızı, nerede tepki göstereceğinizi öğrenmelisiniz.


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