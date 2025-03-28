Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Cumartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Mart 2025 - 16:31

Güncelleme: 28 Mart 2025 - 16:31

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı ve tansiyon yüksek olabilir, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın, sakin olun. Sabırsız tavırlarınız hem size hem sevdiklerinize zarar veriyor. Kendinizi kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. Sağlık sorunlarınız tetiklenebilir.