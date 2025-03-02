Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Hızlı ve aktif olduğunuz bir gün. Düşünmeden atacağınız adımlar daha sonra hayal kırıklığı yaratabilir. Daha önce ölçüp tarttığınız birçok konuda harekete geçebilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde fikirlerinizi kabullendirme olasılığınız bugün yüksek.
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