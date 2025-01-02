Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Ocak Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koç, özel hayatınla ilgili biraz umutsuz hissettiğin günlerde olabilirsin, fakat arkadaş çevrenden alacağın destek odak noktanı değiştirecek. Bu aralar iş hayatına odaklanmalısın. Düzeltemeyeceğin şeyler için daha fazla kendini yormana gerek yok.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşim Salkım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük rest
- ‘Ey kafirler, yenileceksiniz!’
- Listeden kaldırdıkları ortaya çıktı!
- İktidar ‘trollerinin’ ortaya attığı ifade kaygı yarattı
- Bahçeli'yi üzecek karar
- Eski İstihbarat Daire müdürü gözaltına alındı!
- 10 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı!
- ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı
- İYİ Parti'de üst düzey isimden istifa kararı!
- O anlar kameraya yansıdı