Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Temmuz Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Yaşamak istediklerinizi düzenli bir plan ve program dahilinde kararlılıkla uygulamalısınız. Bu kararsızlıkla yerinizde saymaktan öte gidemezsiniz. Fikirlerine güvendiğiniz insanlardan destek alın. Ayaklarınız yere daha sağlam basmalı.
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