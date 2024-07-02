Günlük Burç Yorumları: 3 Temmuz Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Temmuz 2024 - 16:30

Güncelleme: 02 Temmuz 2024 - 16:30

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Yaşamak istediklerinizi düzenli bir plan ve program dahilinde kararlılıkla uygulamalısınız. Bu kararsızlıkla yerinizde saymaktan öte gidemezsiniz. Fikirlerine güvendiğiniz insanlardan destek alın. Ayaklarınız yere daha sağlam basmalı.