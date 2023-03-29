Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Olayları nasıl yöneteceğinizi artık çok iyi biliyorsunuz sevgili koçlar. Benmerkezci olmakla sorunları içinden çıkılmaz hale getirdiğinizi anlamanız, bu süreçten sonra iletişim yeteneğinizi arttırmanıza yardımcı olacak. İçinizdeki ateşi kontrol etmeli, sevdiklerinize hassasiyet göstermelisiniz.
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