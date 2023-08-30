Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Ağustos Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün kendinizle baş başa olmak isteyebileceğiniz bir gün sevgili koçlar. Hayatın mücadelesi son zamanlarda sizi yorgun düşürse de biraz dinlenip enerji topladığınızda yeniden ve eskisinden daha büyük bir motivasyonla başlayabileceksiniz.
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