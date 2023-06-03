Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Haziran Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Motivasyonunuz bugün çok güçlü ve hareketlisiniz sevgili koçlar. Cesaret gerektiren konularda adım atmak için tam zamanı. Dengede kalın, abartılardan kaçının. İç huzuru yakaladığınızda hayatınız her konuda yoluna girecek.
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