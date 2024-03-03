Günlük Burç Yorumları: 4 Mart Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Mart 2024 - 16:04

Güncelleme: 03 Mart 2024 - 16:04

Koç burcu ve yükselen koç burcu :

Sevgili koçlar heyecanınızı biraz dengelemelisiniz, çok yüksekten uçuyorsunuz. Herhangi bir karar alırken durup düşünmeniz olası şanslı etkilerin daha uzun sürmesine sebep olacaktır. Cesaretiniz ve özgüveniniz bu aralar size zarar verebilir.