Günlük Burç Yorumları: 4 Temmuz Salı Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Temmuz 2023 - 17:30

Güncelleme: 03 Temmuz 2023 - 17:30

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Kendinizi en tepede görmekle alakalı hırslarınız bazen sevdiklerinizin sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Duygularınızı sansürsüzce yaşamaktan korkmayın, kalkanlarınızı indirin. Sevildiğinizi hissedip kalbinizi açtıkça göreceksiniz ki hayat bir savaş alanı değil.