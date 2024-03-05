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Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 05 Mart 2024 - 16:11

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

İlişkilerinizde yaşadığınız zorlayıcı etkiler olaylara bakış açınızın değişmesi açısından sizi geliştiriyor. Öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Sizi anlamaları için insanlara zaman verirseniz o kadar da büyütecek bir şey olmadığını göreceksiniz.



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