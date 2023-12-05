Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Aralık 2023 - 17:21

Güncelleme: 05 Aralık 2023 - 17:21

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Sevgili koçlar, özellikle sabah saatlerinde özel hayatın senin için ön planda olacak. Günün ikinci yarısı beklenmedik sağlık sorunları gündeme gelebilir. Yer değişikliği veya taşınma gündemin varsa bugün net kararlar almamalısın.