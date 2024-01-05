Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Cumartesi Koç burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Ocak 2024 - 16:23

Güncelleme: 05 Ocak 2024 - 16:23

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Ekonomik anlamda krizli bir gün olabilir sevgili koçlar. Geçici olabilecek konulara çok fazla takılıyorsunuz. Enerjinizi başka bir yöne aktarmanız gerekiyor. Bir hobi edinin. Öfkeyle karşılık vermek yerine sorumluluk alın. Dış etkenleri suçlayarak bir yere varamayacaksınız.