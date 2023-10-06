Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Ailevi konulara odaklanacağınız bir gün sevgili koçlar. Aile büyüklerinizle tartışmaktan kaçının, sinirleriniz biraz hassas olabilir. Geçmişte yarın kalmış, çözülememiş konular gündeme gelebilir. Sorunların üzerine sakin bir şekilde gitmelisiniz.
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