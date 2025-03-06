Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Zekice attığınız adımlar pozitif şekilde sonuçlanacak. Dikkat etmeniz gereken tek şey sakin adımlarla ilerlemek. Heyecana kapılmadan soğukkanlılıkla verdiğiniz kararlar ilerisi için yüksek fayda sağlayacak. Daha sabırlı olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu!
- Oruçsuza öğle yemeği yok!
- Yeni 'Suriye' iddiası
- İşte 'diploma' tartışmalarına nokta koyacak veri!
- Arama kurtarma ekibi gönüllüsü o anları anlattı!
- ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’
- Özgür Özel’e ‘Adnan Beker’ yanıtı
- İşte katledilen 'Narin'in son isteği
- Politika faizi yeniden düşürüldü!
- Parkta fenalaşan Melek'in ölüm sebebi belli oldu