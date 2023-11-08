Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Kasım Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, bugün ilişkiler açısından gergin görünüyor. Sevdiklerinizle tartışmamaya özen gösterin. Haklılık kaygısına düşmeyin. Hatalarınızı kabul etmeli, gözden geçirmeli, kendinizle yüzleşmeli ve bundan sonraki süreçte daha mantıklı kararlar almalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaymakamdan 'döner' hesabı
- İşte 'Polat'ları yakan o ihbar mektubu
- Barış Yarkadaş'tan açıklama geldi
- Akşener'den yanıt geldi!
- CHP'li isimden İmambakır Üküş açıklaması!
- Açıklama geldi!
- Ömer Çelik 'Ara vermemiz lazım' dedi, yayını terk etti
- Yeni yılda büyük zam geliyor!
- Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali ortaya çıktı
- 'Transfer'de 'teşvik' iddiası