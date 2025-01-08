Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koç, bugün sağlık konuları gündemde olabilir. Hayatının birçok alanında sorumluluk almaktan kaçınmayacak ve kararlarının arkasında sağlam bir şekilde durabileceksin. Yakın çevrenle alakalı kendini değerli hissedeceğin, sağlam ilişkiler kurabileceğin bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- PTT'ye silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
- Trump'tan Erdoğan açıklaması
- İstanbul'da 'kar' için geri sayım başladı
- Feti Yıldız: Öcalan için bir tane şart var
- Roketsan mühendisinin ölümünde yeni ayrıntı
- Siyah çelenk bıraktılar, 'yakışmadı' dediler
- Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı
- Hüseyin Yücel resmen açıkladı!
- Wanda Nara sosyal medyadan adım attı Icardi reddetti!
- Tapu sahipleri dikkat: Başvurmayan hakkını kaybedecek!