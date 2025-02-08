Günlük Burç Yorumları: 9 Şubat Pazar Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Şubat 2025 - 15:49

Güncelleme: 08 Şubat 2025 - 15:49

Koç burcu ve ve yükselen koç burcu:

Bugün yakın çevrenizle yaşadığınız anlaşmalar içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Olaylara çok fazla takılıp düşünmek yerine zamana bırakmak daha iyi olacaktır. Bugün çözüme gitmek zor görünüyor. Öfkenizi kontrol etmelisiniz.