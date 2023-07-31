Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Bugün özgürlük ihtiyacınızın arttığı bir gün olabilir sevgili kovalar. Sorumluluklarınızdan özgürleşmek ve kendi bildiğiniz yolda ilerlemek için sabırsızlandığınız bir gün. Adım atmak için gecikmeyin. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir zamandasınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- SGK açıkladı: Çift maaş alma imkanı
- İBB adayını açıkladı
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- AB'den İsmailağacıları üzecek karar
- İşte Cumhur İttifakı'nın İzmir planı
- Akbelen'deki kelepçe katile takılmadı
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Akaryakıta yeni zam geliyor
- O şehir hastanesi açılmadan tartışma yarattı