Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Mayıs 2023 - 17:59

Güncelleme: 31 Mayıs 2023 - 17:59

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Herkesin iyiliğini düşünen tavırlarınız maalesef çok da kıymet görmüyor. Mesafenizi korumanız ve kendinize odaklanmanız gereken zamanlardasınız. Beklentilerinizin karşılanması şu an için pek mümkün değil. Biraz akışına bırakın.



