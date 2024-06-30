Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Ailevi konularda geçmişte kalan konuların yeniden gündeme gelmesi canınızı sıkıyor olabilir. Problemleri çözmeden ilerleyemezsiniz. Çabalarınız boşuna değil fakat çözümü yanlış yerde arıyor olabilirsiniz. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ailesinden 'zaten vatandaş değil' açıklaması
- Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
- Otel ve evler tahliye edildi!
- En geçimsiz burçlar hangileridir?
- Misafir sevmeyen 4 burç!
- Sinan Oğan'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- Çalışanların hesabına 37 bin 200 TL yatacak
- Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü
- Erdoğan ve ekonomist damadı uzun süre sonra aynı karede!
- Ünlü araştırma şirketinden 'asgari ücret' anketi