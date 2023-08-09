Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ağustos Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Olabildiğince orijinal ve ütopik düşünüyor olmanız bezen insanların eleştirisini alsa da çevrenizde size özenen kişiler de var. Bugün fikirlerinizi çevrenize kabullendirebileceğiniz ortamlar hazırlamakla işe başlayın. İletişim anlamında pozitif bir gündesiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tecavüzcüyle aynı evde yaşayan çocuk
- 'Türkiye ile anlaştık'
- Akbelen görüşmesine 37 muhalefet vekili katılmamış!
- Dünyada düşüyor, Türkiye'de zirvede
- Milyoner'e damga vuran soru: Seyirciler bilemedi
- İstifaya hazırlanıyor
- 'Yarım saat kala...'
- Ankara’ya ‘talip’ çok
- Kapılar kapandı mı?
- Lozan'daki 'Kürdistan' ve 'Ermeni Yurdu' isteği...