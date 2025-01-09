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Günlük Burç Yorumları: 10 Ocak Cuma Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 10 Ocak Cuma Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 09 Ocak 2025 - 16:04

Kova burcu ve yükselen kova burcu: 

Sevgili kova, günün ilk yarısı ailevi ilişkiler biraz zorlayıcı olabilir. Öğlen saatlerinden itibaren anlaşmaya daha uygun bir gökyüzü var. Sorunlarınızın çözümünü ve önemli görüşmelerinizi günün ikinci yarısına bırakın. Araştırma yapmak istediğiniz konulara yönelebilirsiniz. 


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