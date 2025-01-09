Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ocak Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kova, günün ilk yarısı ailevi ilişkiler biraz zorlayıcı olabilir. Öğlen saatlerinden itibaren anlaşmaya daha uygun bir gökyüzü var. Sorunlarınızın çözümünü ve önemli görüşmelerinizi günün ikinci yarısına bırakın. Araştırma yapmak istediğiniz konulara yönelebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Birşah Süt’teki su sandığınız gibi değil!
- Şimşek’in talimatıyla o ödemeler sonlandırıldı
- Kolejde 'cinsel istismar'' iddiası: Öğretmen tutuklandı!
- Selim İleri hayatını kaybetti!
- Çok fazla ölüm yaşanabilir
- Özel'den emeklilere 'kırmızı kart' çağrısı
- CHP lideri Özel, saat verdi!
- Hükümetten emeklilere bir darbe daha!
- Edip Akbayram'ın ailesinden açıklama
- Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!