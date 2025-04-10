Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Farklı fikirlere açık olmanızın zamanı geldi de geçiyor sevgili kovalar. Biraz esnek olmaya çalışın. Bugün inatçı tavırlarınız pek te işe yaramayacak gibi görünüyor. Mücadele içindesiniz. Taviz vermeniz gereken bir gün.
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