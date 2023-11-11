Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Pazar Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Kasım 2023 - 17:44

Güncelleme: 11 Kasım 2023 - 17:44

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU:

Bugün kariyer hayatınız ve üstlerinizle ilişkiler gündemde olabilir sevgili kovalar. İlerde işinize yaraması muhtemel kişilerle aranızı iyi tutmaya çalışın. Sizi bir sonraki adıma taşıyacak olan hamleleri yapmadan önce ne istediğinize net bir şekilde karar verin.