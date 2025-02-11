Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Şubat 2025 - 15:46

Güncelleme: 11 Şubat 2025 - 15:46

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kovalar, ilişki kurduğunuz insanlar bugün önemli konularda sizi kararsız bırakacak tavırlar sergileyebilirler. Kararsızlık yaşadığınız konularda kendi sezgilerinizi hafife almayın. Hiç kimseyi iyi hissettirmek zorunda değilsiniz.