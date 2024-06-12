Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Haziran Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün gündeminizde sağlık ve parasal konular var sevgiler kovalar. Bu konularla alakalı beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarınız özgürlük ihtiyacınızın önüne geçiyor. Tepkilerinizi kontrol etmeli, öfkenize hakim olmalısınız, aksi taktirde sağlık sorunları kaçınılmaz.
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