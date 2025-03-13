Günlük Burç Yorumları: 14 Mart Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Mart 2025 - 15:58

Güncelleme: 13 Mart 2025 - 15:58

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kovalar, bugün sizin veya yakınlarınızın sağlık sorunlarınız gündeme gelebilir. Kendinizi bu kadar ihmal etmeyin. Ekonomik anlamda ani gündemler yaşanabilir. Sorunlardan biraz uzaklaşmak ruhunuza iyi gelecektir. Sevdiklerinize zaman ayırın.