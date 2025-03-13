Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Mart Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün sizin veya yakınlarınızın sağlık sorunlarınız gündeme gelebilir. Kendinizi bu kadar ihmal etmeyin. Ekonomik anlamda ani gündemler yaşanabilir. Sorunlardan biraz uzaklaşmak ruhunuza iyi gelecektir. Sevdiklerinize zaman ayırın.
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