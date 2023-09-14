Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Eylül Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Sevgili kovalar, sağlığınızı daha fazla önemsemelisiniz. Beslenmenize dikkat edin, hayatınızı düzene sokmanız gerekiyor. Ekonomik anlamda ani gündemler yaşanabilir. Sorunlardan biraz uzaklaşmak, ufak kaçamaklar ruhunuza iyi gelecektir. Fikirlerinizi hayata geçirmek için somut adımlar atmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu
- Cübbeli ile Erdoğan arasında 'İmam Hatip' tartışması
- Eski emniyet müdürlerine hakları iade edildi!
- Fatih Erbakan canlı yayında adaylığını açıkladı!
- 'Gök gürültülü' sağanak yağış geliyor!
- Her gün 1 avuç: Bütün sindirim sistemi sorunlarına son
- 'Burası Cumhuriyet Halk Partisi'
- AP'den Türkiye'ye kötü haber
- İmamoğlu'ndan ilk tepki!
- Canlı yayında muhabiri taciz etti: Gözaltına alındı!