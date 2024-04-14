Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Nisan 2024 - 16:23

Güncelleme: 14 Nisan 2024 - 16:23

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

İş hayatınızla alakalı net kararlar almamanız gereken bir gün sevgili kovalar. Bazı şeyleri göremiyor olabilirsiniz. Biraz sabırlı olun. Aile üyelerinden bazılarının sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Çözümsüz kalan konuları bugün çok fazla zorlamayın.