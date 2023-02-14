Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günkük yorumu:
Sevgili kovalar, önemli görüşmelerinizi bugün yapabilir veya uzun süredir ihmal ettiğiniz arkadaşlarınızla iletişime geçebilirsiniz. Ticari konular, hukuki konular veya eğitim konularında pozitif gelişmelerin olacağı bir gün. Gelecekle alakalı hedefleriniz yavaş yavaş hayat buluyor.
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