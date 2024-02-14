Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Özel hayatınızla alakalı yeni başlangıçların, güzel gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili kovalar. Çevrenizdeki insanları etkiliyorsunuz. Geleceğinizi şekillendirecek adımlar atmak için gayet uygun günlerdesiniz. Kendinize güvenmekte çok haklısınız.
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