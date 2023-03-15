Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 18:20

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 18:20

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Geleceğinizle alakalı düşünceler içerisindesiniz. Dış etkenleri suçlamayın. Kafanıza koyduğunuz her şeyi tek başınıza başaracak bir insansınız. Çevreniz desteğini kabul edin, fakat en çok da kendinize güvenin. Elinizi taşın altına koyun.



